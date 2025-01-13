В Японії чоловік перетворив компліменти на професію: його дохід вражає

У Японії 43-річний чоловік, відомий як «Дядько Похвала», знайшов незвичайний спосіб заробітку, перетворюючи компліменти на професію.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Oddity Central.

За невелику плату він засипає незнайомців добрими словами, стоячи на вулицях Токіо з табличкою, на якій написано:

«Я вас дуже хвалю!».

Ідея прийшла до нього після важкої життєвої кризи. У минулому він захоплювався азартними іграми, що призвело до втрати роботи, сім’ї та дому. У якийсь момент, залишившись без підтримки, він усвідомив, що настав час змінювати життя. Чоловік завжди мріяв стати вуличним артистом, але, не володіючи особливими талантами, такими як спів або фокуси, вирішив зосередитися на тому, що могло б приносити людям радість, — на компліментах.

Свою діяльність він розпочав три роки тому. Чоловік міркував, що добрі слова можуть допомогти людям почуватися краще, і вирішив спробувати. Він став підходити до людей, спочатку звертаючи увагу на їхній зовнішній вигляд, а потім знаходячи, за що ще можна їх похвалити. Він зізнається, що цей процес робить щасливим не тільки його клієнтів, а й його самого.

Хоча його ідея може здатися дивною, вона знайшла відгук у багатьох. «Дядько Похвала» завів постійних клієнтів, які звертаються до нього за моральною підтримкою. Згодом його популярність зростала завдяки соціальним мережам і телепередачам. Він навіть почав подорожувати країною, щоб пропонувати свої послуги, і вже відвідав 31 із 47 префектур Японії.

Щодня він робить компліменти понад 30 людям, заробляючи близько 10 000 єн (приблизно $65). Незважаючи на те що іноді йому доводиться стояти годинами без замовлень, він залишається відданим своїй місії. Чоловік вважає, що його робота допомагає не тільки оточуючим, а й йому самому долати життєві труднощі та знаходити радість у кожному дні.

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