«єДозвіл» для бізнесу: які функції стануть доступні для підприємців
У рамках проєкту «єДозвіл» українські підприємці отримали можливість онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі.
Послугу вже запустили в режимі бета-тестування. Масово вона стане доступною у грудні 2024 року.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.
Повідомляється, що учасниками бета-тестування можуть стати усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків
У рамках тесту послугу зможуть отримати перші 100 підприємців, які подадуть заявку.
У відомстві також зазначили, що протягом тестування працюватиме оперативна служба підтримки, яка допоможе вирішувати усі питання, які виникнуть.
«Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно», — заявили в Мінекономіки.
Варто зазначити, що продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери.
Протестувати послугу можна на порталі «Дія». Для цього потрібно:
- перейти за посиланням на реєстрацію на бета-тест;
- заповнити форму;
- перевірити пошту — протягом 10 робочих днів ви отримаєте лист про початок бета-тестування з покроковими інструкціями.
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