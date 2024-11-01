«єДозвіл» для бізнесу: які функції стануть доступні для підприємців

Послугу вже запустили в режимі бета-тестування. Масово вона стане доступною у грудні 2024 року.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Повідомляється, що учасниками бета-тестування можуть стати усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків

У рамках тесту послугу зможуть отримати перші 100 підприємців, які подадуть заявку.

У відомстві також зазначили, що протягом тестування працюватиме оперативна служба підтримки, яка допоможе вирішувати усі питання, які виникнуть.

«Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно», — заявили в Мінекономіки.

Варто зазначити, що продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери.

Протестувати послугу можна на порталі «Дія». Для цього потрібно:

перейти за посиланням на реєстрацію на бета-тест;

заповнити форму;

перевірити пошту — протягом 10 робочих днів ви отримаєте лист про початок бета-тестування з покроковими інструкціями.

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