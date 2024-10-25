NovaPay почала випускати картки для ФОПів: для чого вони потрібні

Здійснити замовлення такої картки можна на однойменному сервісі, а доставку виконає Нова пошта.

Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Картки NovaPay для ФОП

Наразі вже понад ніж 20 тисяч підприємців відкрили рахунки ФОП у NovaPay. Понад 6,5 тисяч із них пройшли онлайн-реєстрацію та оформили віртуальні бізнес-картки.

Які переваги має такий додаток:

швидке відкриття рахунку з можливістю отримання післяплати на рахунок в той самий день;

доступ до різних фінансових сервісів, таких як платежі та перекази за IBAN, електронні виписки, оформлення довіреностей та цілодобова підтримка;

можливість зняття готівки з рахунку ФОП за допомогою штрих-коду в додатку в будь-якому відділенні Нової пошти — як самостійно, так і через довірену особу.

Транзакції з післяплатою буде проходити без нарахування комісії, однак це не стосується інших типів коштів і до них будуть застосовуватись різні комісії. Зняття готівки та транзакції до 100 000 гривень залишаться безкоштовними, в той час, як на будь-які суми, що перевищують цей поріг, накладатиметься комісія в розмірі 0,5% з мінімальною комісією в 15 гривень.

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