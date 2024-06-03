Як правильно закрити ФОП, щоб не мати проблем у майбутньому

Однак, не всі українці знають правильні кроки по ліквідації ФОП.

Первая Лента з посиланням на #ШоТам розповідає, як правильно закрити ФОП.

Для цього подається заявка до державного реєстратора, що також можна зробити в електронному вигляді через портал Дія. Статус підприємця ліквідується з дати внесення відповідного запису до ЄДР.

Як ФОПу знятися з обліку

Кожен підприємець зобов’язаний подати ліквідаційну звітність. Платники єдиного податку подають декларацію платника єдиного податку та звіт по ЄСВ. Також сплачуються податки і збори за останній звітний період та відбувається погашення всіх наявних боргів.

Необхідно також зняти з обліку зареєстрований реєстратор розрахункових операцій (РРО) і скасувати форму № 20-ОПП, якщо вона була додана. Щоб це зробити, необхідно подати звіт за формою № 20-ОПП з інформацією про закриття об’єкта оподаткування.

Також обов’язково потрібно провести закриття всіх підприємницьких рахунків. Для цього варто звернутися до обслуговуючого банку, подати відповідну заяву та сформувати виписку про рух коштів по рахунках за період від дати можливої податкової перевірки до дня офіційного закриття ФОП.

Документальна перевірка ФОП перед ліквідацією

Варто бути готовим, що припинення підприємницької діяльності може стати підставою для позапланової перевірки платника податків за останні три роки. Проведення документальної перевірки буде умовою для зняття ФОП з обліку в податковій та завершення процедури припинення підприємницької діяльності.

Однак не всі ФОПи проходять таку перевірку. За бажанням швидко знятися з обліку в податковій, перевірка може бути ініційована самостійно, подавши відповідну заяву до Державної податкової служби. Найчастіше причиною такої перевірки стає переїзд до іншої країни для постійного проживання.

Ця перевірка вимагатиме надання всього пакету документів, які стосуються підприємницької діяльності. Варто зазначити, що у Податковому кодексі немає визначення, протягом якого приймається рішення про призначення документальної позапланової перевірки. Тому навіть після закриття ФОПу, необхідні документи рекомендується зберігати якомога довше.

Раніше ПЛ писала про те, які категорії ФОПів можуть не сплачувати ЄСВ у 2024 році.