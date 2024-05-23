Які категорії ФОПів можуть не сплачувати ЄСВ у 2024 році

Єдиний соціальний внесок – це збір на загальнообов’язкове державне страхування, який визначає розмір пенсійного забезпечення і наявність соціальних виплат. Підприємці зобов’язані сплачувати ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального страхового внеску. Але ця вимога стосується далеко не усіх ФОПів.

Первая Лента з посиланням на Новини Pro розповідає, хто з підприємців може не сплачувати єдиний соціальний внесок у 2024 році.

Фахівці Дубенської ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області розповіли, що сума ЄСВ щомісячно дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати. Станом на травень 2024 року це 1 760 грн (8 000 грн х 22%). Саме такий мінімум зобов’язувані сплачувати ФОПи за себе і найманих працівників.

Втім, під час воєнного стану і протягом 12 місяців після його завершення всі фізичні особи-підприємці незалежно від обраної системи оподаткування (спрощена чи загальна) можуть бути звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе. Водночас право не розповсюджується на роботодавців, які покривають збір за найманих працівників.

Повністю звільнені від ЄСВ такі категорії підприємців:

пенсіонери за віком або вислугу років;

особи з інвалідністю;

отримувачі соціальної допомоги, які досягли віку, встановленого в Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

ФОПи на загальній системі, які протягом звітного періоду не отримали прибуток.

Водночас представники вказаних категорій можуть добровільно сплачувати ЄСВ, якщо мають фінансову змогу і хочуть нарахування страхового стажу. Квартальні терміни сплати даного податку однакові для всіх підприємців – до 20 числа наступного за кварталом місяця.

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