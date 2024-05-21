В Україні планують оновити систему бронювання: що чекає на бізнес

Насамперед йдеться про електронну бронь співробітників для бізнесу.

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла під час зустрічі з «Українською радою бізнесу» про проблеми та прагнення бізнесу стосовно бронювання. Про це передає Первая Лента.

Що заявила Шуляк про бронювання

Політикиня зауважила, що нею подані до мобілізаційного законопроєкту правки, які стосувалися автоматичного бронювання, але не були враховані.

Нардепка назвала проблеми, які виникають у процесі бронювання, які озвучують бізнес-асоціації:

неможливість бронювання ФОПів та гіг-фахівців, які працюють як резиденти Дія.City;

невизначеність у термінах бронювання, коли не зрозуміло, як діяти після завершення 6 місяців бронювання;

вимога бронювати не більше 50% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників, адже багато компаній не подають списки на бронювання через побоювання;

терміни розгляду заявок на бронь. Бо компанії можуть чекати відповіді від Міноборони до 5 – 6 місяців.

За її словами, навіть дрібна помилка в пакеті поданих документів на бронювання означатиме повернення цих документів без будь-яких пояснень, так як комунікація з цього приводу абсолютно не налагоджена і її варто виправити.

Шуляк переконана, що значну кількість питань можна вирішити шляхом запровадження електронного бронювання. Адже бронюванню підлягають працівники, які вже стоять на обліку в ТЦК і всі їхні документи підготовлені, а процес бронювання далі по суті є бюрократією, яка займає час і громадянина та міністерства.

За словами нардепки, перегляд документів з ТЦК проводиться у ручному режимі та займає час. Тому для більшості компаній електронне бронювання стало б серйозною підтримкою.

Новий закон про мобілізації: які нововведення щодо бронювання

Згідно з новим законом про мобілізацію, кількість заброньованих держслужбовців зменшиться.

Зміни не зачіпатимуть державних службовців категорії «А» – вищого корпусу держслужбовців. Проте державних службовців категорії «Б» та «В» бронюватимуть на 50%.

Також далі бронюватимуть працівників Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури, Державного бюро розслідувань, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Окрім того, бронь отримають співробітники підприємств, які визнані критично важливими. До речі, з початку травня 2024 року діє постанова Кабміну, яка передбачає автоматичне продовження бронювань на місяць.

Раніше ПЛ писала про те, українським підприємцям виплатять до 500 000 грн на розвиток свого бізнесу.