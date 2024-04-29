Українським підприємцям виплатять до 500 000 грн на розвиток свого бізнесу: хто зможе отримати та як це зробити

Ці кошти допоможуть підприємцям відкрити або розвивати власну справи

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Гранти для бізнесу

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення розміру гранту за програмою «Власна справа» — до 500 000 грн. Ці кошти можуть отримати бізнесмени Харкова та області, на старт або розвиток власної справи.

Кошти насамперед повинні бути направлені на придбання обладнання та облаштування роботи в умовах постійних відключень електроенергії через ворожі на енергетичну інфраструктуру регіону. Допомогу від держави можна витратити:

на придбання або лізинг обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

оренду приміщення.

Крім того, додатково уряд вніс інші зміни у цьому напрямку, зокрема:

передбачено мікрогрант у розмірі 75 000 грн для фізичних осіб, які зобов’язуються зареєструватись як ФОП;

надано можливість ветеранам та особам, що складають добровольчі формування, отримати грант для розвитку свого бізнесу.

Як отримати допомогу

Грант можуть отримати як для ті, хто вже має свій бізнес, так і початківці, які тільки починають свій шлях у підприємництві.

Заявку на отримання можна подати через платформу «Дія».

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