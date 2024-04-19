Бронювання від мобілізації: з якими проблемами стикається бізнес, щоб зберегти працівників

Адвокати говорять про низку проблем, з якими стикаються підприємства, намагаючись зберегти свій кадровий потенціал. Серед ключових проблем називають суб’єктивність рішень, бюрократичні бар’єри, необхідність оновлення військово-облікових даних, невизначеність для волонтерів та фахівців.

Про те, які проблеми виникають бізнесу, намагаючись забронювати своїх працівників, розповідає Первая Лента з посиланням на коментар адвоката Станіслава Ліфлянчика для Інформатор.ua. За словами фахівця, депутати не підтримали так зване «економічне бронювання» за принципом сплати всіх податків, високих заробітних плат, сплати військових зборів та фіксованих донатів і навряд воно буде ухвалене у майбутньому.

Адвокат Ліфлянчик назвав головні проблеми, які ускладнюють бронювання працівників для бізнесу. Зокрема, це:

Суб’єктивність рішень . Державні органи мають право самостійно вирішувати, надавати бронювання чи ні, для цього не існує чітких об’єктивних критеріїв.

. Державні органи мають право самостійно вирішувати, надавати бронювання чи ні, для цього не існує чітких об’єктивних критеріїв. Бюрократичні бар’єри. Зібрати необхідний пакет документів та пройти всі кола погодження – це процесс, який займає багато часу і не гарантує позитивну відповідь.

Зібрати необхідний пакет документів та пройти всі кола погодження – це процесс, який займає багато часу і не гарантує позитивну відповідь. Необхідність оновлення військово-облікових даних. Співробітники не завжди встигають отримати рішення про відстрочку до отримання мобілізаційного розпорядження.

Співробітники не завжди встигають отримати рішення про відстрочку до отримання мобілізаційного розпорядження. Невизначеність для волонтерів та фахівців. Бронювання не поширюється на волонтерів та фахівців з високим рівнем професійної сертифікації, які є критично важливими для економіки.

Адвокат зазначає, що критично важливими для економіки країни окрім визначених Кабміном, є й інші сфери бізнесу. Наприклад, надання правничої допомоги, ІТ-послуг, виробництво деталей, або навіть шоубізнес.

«Адвокат є частиною судової системи та єдиним, хто захищає осіб від неправомірних дій і свавілля. Для того, щоб навчити більш-менш професійного спеціаліста в галузі права, необхідно після вищого закладу років зо п’ять практикуватись та ходити на додаткові курси», — пояснює правник.

Ліфлянчик наголошує, що процедура бронювання повинна бути направлена не тільки на збереження штату критично важливих для держави підприємств, а й топменеджерів, спеціалістів, волонтерів, правників, а також людей, що мають високі рівні професійної сертифікації та є по своїй суті унікальними. За його словами, без них економічний розвиток України буде неможливим.

Раніше ПЛ писала про те, що Ukraine Facility передбачає до €8 млрд на підтримку бізнесу.