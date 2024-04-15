Бизнес

Ukraine Facility передбачає до €8 млрд на підтримку бізнесу: хто зможе отримати допомогу

Переробникам плодоовочевої продукції, які хочуть залучити інвестиції у межах фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility, вже повинні підготувати необхідні проєкти.

Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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Такою інформацією під час форуму переробників поділився перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Мінагрополітики у Facebook.

За його словами, в межах програми Ukraine Facility Україні буде виділено €50 млрд, з яких близько €8 млрд буде видано у формі кредитів і грантів.

Висоцький зауважив, що програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility передбачає отримання коштів для розвитку бізнесу у вигляді довгострокових кредитів та інших інструментів. Він також зазначив, що одним із пріоритетів розвитку бізнесу в Україні є переробка плодоовочевої продукції. Тому, ті підприємці, які планують отримати допомогу від ЄС, повинні підгодовувати відповідні проекти.

«Проте ідеї варто оформити в проєкти, і вони вже мають бути наявними. Тим, хто хоче рухатись, має ідеї та розуміння, рекомендував би не чекати і готувати проєкти вже зараз», — заявив чиновник.

Раніше ПЛ писала про те, «Укрзалізниця» анонсувала запуск сімейних вагонів.

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Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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