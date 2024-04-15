Ukraine Facility передбачає до €8 млрд на підтримку бізнесу: хто зможе отримати допомогу
Переробникам плодоовочевої продукції, які хочуть залучити інвестиції у межах фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility, вже повинні підготувати необхідні проєкти.
Такою інформацією під час форуму переробників поділився перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Мінагрополітики у Facebook.
За його словами, в межах програми Ukraine Facility Україні буде виділено €50 млрд, з яких близько €8 млрд буде видано у формі кредитів і грантів.
Висоцький зауважив, що програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility передбачає отримання коштів для розвитку бізнесу у вигляді довгострокових кредитів та інших інструментів. Він також зазначив, що одним із пріоритетів розвитку бізнесу в Україні є переробка плодоовочевої продукції. Тому, ті підприємці, які планують отримати допомогу від ЄС, повинні підгодовувати відповідні проекти.
«Проте ідеї варто оформити в проєкти, і вони вже мають бути наявними. Тим, хто хоче рухатись, має ідеї та розуміння, рекомендував би не чекати і готувати проєкти вже зараз», — заявив чиновник.
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