«Укрзалізниця» анонсувала запуск нових вагонів: що відомо і для кого вони призначатимуться

Такі вагони діятимуть поки лише на внутрішніх пасажирських перевезеннях.

З такою заявою виступив голова правління компанії Євген Лященко на брифінгу. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Railinsider.

Повідомляється, що «Укрзалізниця» спільно з UNICEF до кінця поточного року реалізує проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях.

Лященко зазначив, що перші «сімейні вагони» запустять найближчими місяцями. Вони будуть мінімум на трьох маршрутах. Загалом планують запустити приблизно шість вагонів.

«Сімейні вагони» будуть мінімум на трьох маршрутах, це шість вагонів. Можливо, буде більше» – сказав голова правління УЗ.

Варто зазначити, що переобладнання українських вагонів під такі потреби профінансує фонд UNICEF.

«Жіночі вагони»

В червні минулого року «Укрзалізниця» в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе на чотири рейси далекого сполучення: №81/82 «Київ – Ужгород»; №41/42 «Дніпро – Трускавець»; №75/76 «Київ – Кривий Ріг» та №15/16 «Харків – Ясіня».

Восени того ж року до цього списку додалося ще чотири поїзд: №17/18 «Харків – Ужгород»; №29/30 «Київ – Ужгород»; №3/4 «Запоріжжя – Ужгород»; №26/236 «Одеса – Рахів».

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