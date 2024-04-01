Що відбувається зі світовими цінами на шоколад і як це вплине на український ринок

Минулого тижня біржові ціни на какао-боби, піднялися до історичних максимумів, подолавши позначку в 10 000 доларів за тонну.

З початку лютого подорожчання становило майже 10%, з початку року — 50%, а з 2022 року — 130%. І ця динаміка найближчим часом збережеться.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на BBC.

Какао широко використовується у виробництві шоколадних й кондитерських виробів, а побічні продукти, як-от зерна, масло какао, м’якоть какао-стручків, використовують у виробництві безалкогольних напоїв, алкоголю, оцту, косметики, харчових добавок, ароматизаторів та багато іншого.

Чому ростуть ціни

Як повідомляють експерти, головною причиною росту ціни є дефіцит какао-бобів, що виник через неврожай в основних країнах-виробниках какао у Західній Африці.

В лютому Західна Африка страждала від екстремальної спеки та вологості, яка зазвичай трапляється там раз на десять .

Високі температури збільшили швидкість випаровування, внаслідок чого посіви не отримали достатньої кількості вологи.

Ще одним фактором, що вплинув на врожай, є Ель-Ніньо — кліматичне явище, пов’язане з коливання погоди в тропіках Тихого океану, що призводить до підвищення глобальної температури і розвитку екстремальних погодних умов.

Ель-Ніньо має сильний вплив на какао й інші культури, оскільки посилює сухі, запорошені вітри з пустелі Сахара, що впливають на доступ сонячного світла до культур.

Оскільки какао — чутлива до посухи культура, суворіша й посушлива погода може особливо негативно позначитись на врожаї.

Однак посуха й Ель-Ніньо — не єдиний чинник впливаючий на виробників какао. І Кот-д’Івуар, і Гана постраждали від подвійного погодного удару.

Торік у грудні в обох країнах пройшли сильні дощі. Загальна кількість опадів у Західній Африці більш ніж удвічі перевищила середній показник за 30 років для цієї пори року.

Вологі умови принесли із собою грибкову інфекцію.

Зниження врожаю також какао також спричинене старінням дерев, які стають більш схильні до хвороб. Це також означає, що їх утримання обходиться дорожче, тому деякі фермери вирішили відмовитись від старих дерев какао і ферм на користь зеленіших пасовищ.

Результат цих різних екстремальних подій був однаковим: ціни на какао зросли більш ніж утричі з минулого року і подвоїлися за останні три місяці.

Що це означає для світових виробників шоколаду

Виробники шоколаду зазвичай купують боби на кілька місяців уперед, але нинішнє різке зростання цін починає впливати на ціни у магазинах.

«Багато гравців уже оголосили про підвищення цін. Ми також є частиною цієї групи», — заявив цього місяця Мартін Хуг, виробник шоколаду Lindt & Spruengli.

Повідомляється, що кілька какао-заводів у Гані й Кот-д’Івуарі скоротили або припинили переробку какао-бобів через надто дорогу закупівлю.

Крім того, регулятор какао-виробництва Кот-д’Івуару повідомив, що очікує на зниження середнього врожаю в країні, починаючи з квітня, приблизно на 33%.

Виробник шоколаду Hershey’s вже попередив, що рекордно високі ціни на какао, ймовірно, вплинуть на зростання прибутку цього року.

Компанія Mondelez, власник Cadbury, Oreo та Toblerone, також підвищила ціни на шоколад на 15% у 2023 році і попередила, що буде продовжувати це робити, щоб досягти прогнозованих прибутків цього року. Компанія також розповіла, що разом із цінами на какао однією з ключових проблем наступного року є також зростання цін на цукор.

Як це вплине на український ринок

«Звісно, варто очікувати подорожчання – і виробники це підтверджують», — розповіла оглядачка аграрного і харчового ринку Лариса Гук.

За її словами, ціна на плитку шоколаду вагою 80 грамів вже влітку може сягнути 50 грн, а до кінця року – 70 грн.

Відзначається, що окрім подорожчання сировини, на ціну шоколаду в Україні впливає блокування польського кордону.

На думку експертки, і виробники, і ритейлери намагатимуться максимально знизити подорожчання. Виробники — завдяки дешевшим інгредієнтам при виробництві, а ритейл – орієнтуватиметься на попит-пропозицію.

Але зростання цін на сировину може призвести до більш активного використання альтернативних інгредієнтів.

«По-простому, це означає, що на полицях магазинів буде зростати відсоток продукції із вмістом пальмової олії, бо вона дозволяє здешевити виробництво, і ціна в магазині не буде лякати стрімким підвищенням. Звісно, це речі, про які не хотілося б говорити, і виробники про це не скажуть, але ми маємо це передбачати», — зауважує оглядачка.

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