Що зміниться для ФОПів після прийняття закону про передачу ЄСВ Пенсійному фонду

Первая Лента з посиланням на «Фокус» розповідає, яких наслідків чекати у разі ухвалення документа.

Адміністрування ЄСВ планують передати від Державної податкової служби до Пенсійного фонду України, а звітувати з ЄСВ доведеться через сайт е-послуг ПФУ. Про це йдеться у проєкті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Цей документ був зареєстрований у Верховній Раді ще у серпні 2023-го. Ухвалити законопроєкт №9569 планували 21 березня 2024 року, але рішення було відкладене, тож дата початку чергових змін залишається невідомою.

ЄСВ — до Пенсійного фонду

Як зазначила у розмові з Фокусом молодша юристка АО «Місечко та Партнери», помічниця адвоката Ярина Паш, головним нововведенням законопроєкту №9569 є те, що ним встановлене передання функції адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Державної податкової служби України до Пенсійного фонду України.

Іншими словами, Пенсійний фонд України матиме наступні функції:

взяття на облік страхувальників;

забезпечення збору та обліку страхових внесків;

контроль за повнотою та своєчасністю сплати єдиних соціальних внесків;

ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Роботодавці будуть змушені ставати на облік страхувальників у ПФУ, сплачувати ЄСВ на рахунки територіальних органів ПФУ та подавати окрему звітність.

На думку юристки, ці зміни вплинуть не стільки на пересічному українців, скільки на роботодавців, адже вони будуть змушені:

ставати на облік страхувальників у Пенсійний фонд України;

сплачувати єдиний соціальний внесок на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України;

подавати звітність про нарахування ЄСВ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду в електронній формі у строки та в порядку, встановленому Пенсійним фондом України.

Однак варто наголосити, що страхувальникам, які мають небільше п’яти застрахованих осіб, звітність про нарахування ЄСВ можуть, за їхнім бажанням, подавати у письмовій формі.

Крім того, у разі прийняття цього законопроєкту, існує вірогідність того, що підприємствам-роботодавцям доведеться замість єдиної квартальної звітності подавати дві звітності:

щомісячну звітність з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України;

щоквартальну звітність з податку на доходи фізичних осіб та військового збору до Державної податкової служби України.

Нова звітність для ФОПів: які нововведення готують підприємцям

Щодо ФОПів, то не виключено, що їм доведеться подавати до ПФУ окремий річний звіт про нарахований щодо себе єдиний соціальний внесок, а не у складі річної декларації.

Крім цього, ФОПи у разі ухвалення законопроєкту будуть сплачувати єдиний соціальний внесок щомісяця. Всі ці потенційні зміни щодо звітності стануть ясними тільки після того, як законопроєкт буде прийнятий Верховною Радою та затверджені на основі цього законопроєкту інші підзаконні акти, які будуть регулювати процедуру, форму та строки подання таких звітностей.

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