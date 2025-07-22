Як ЄС хоче змусити РФ почати переговори з Україною: є особливий план

У відповідь на відсутність з боку Кремля ознак готовності до діалогу, Європейський Союз розпочав підготовку нового етапу санкційного тиску проти Російської Федерації.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Як повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, ініціатива має на меті сформувати передумови для реального відновлення переговорного процесу щодо припинення бойових дій в Україні, де вже понад два роки триває повномасштабне вторгнення.

За словами французького дипломата, Україна протягом останніх п’яти місяців неодноразово демонструвала готовність підтримати ініціативу США щодо запровадження 30-денного безумовного режиму припинення вогню.

Водночас з російського боку не надійшло жодного конструктивного сигналу у відповідь, що, як наголошує Барро, лише підсилює міжнародну потребу у зміні тактики впливу на Кремль.

Франція, за словами очільника МЗС, вже тривалий час чекає на хоча б часткове відображення дипломатичної симетрії з боку Москви. Проте натомість продовжують лунати стандартні, ідеологізовані та, як він висловився, «максималістські» заяви російських посадовців, які не залишають місця для збалансованого компромісу.

Барро підкреслив, що концепт переговорів не має на меті домінування однієї зі сторін, а лише пошук реального компромісу, що враховує обопільні інтереси.

Міністр також звернув увагу на фундаментальний принцип, про який неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський.

«Будь-який мирний процес повинен стартувати з припинення вогню. Без цього умови переговорів фактично перетворюються на політичний фарс — переговори не можуть вестися під бомбами», — наголосив французький дипломат.

Як зазначив Барро, наразі Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій, але вже в найближчі тижні буде розпочата робота над розширеною та посиленою версією обмежувальних заходів. Її стратегічна мета — сформувати для Росії економічно невигідну модель подальшого ігнорування дипломатичного шляху. Таким чином, Брюссель демонструє курс на послідовне дипломатичне примушення Москви до миру.

До того ж був розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.