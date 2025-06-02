В мире

Представники США та РФ підняли важливу тему перед переговорами Києва та Москви

Представники МЗС Росії та Америки провели телефонну розмову перед офіційними переговорами Москви та Києва.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
0 0
Прапор США
Прапор США

У телефонній розмові між міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо центральною темою стало загострення ситуації довкола війни Росії проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Згідно з офіційною заявою МЗС РФ, контакт відбувся у контексті нещодавніх інцидентів на території Брянської та Курської областей, де сталися вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури.

Російська сторона заявляє про наявність жертв серед цивільного населення, і за інформацією з Москви, американський дипломат нібито висловив співчуття у зв’язку з цими подіями.

У повідомленні російського дипломатичного відомства також було наголошено, що російські компетентні структури наразі проводять детальне розслідування інцидентів.

За офіційною позицією, результати будуть оприлюднені після завершення всіх експертних процедур, і відповідальні за вибухи особи мають бути ідентифіковані та притягнуті до юридичної відповідальності згідно з чинним законодавством РФ.

Окрему увагу під час діалогу сторони нібито приділили потенційним ініціативам з пошуку політичного рішення війни. Російська дипломатія заявляє про наявність планів відновити прямі переговори між Москвою та Києвом.

За інформацією, що озвучується у Москві, такі перемовини можуть відбутися вже 2 червня в Стамбулі. Цю дату розглядають як одну з потенційних можливостей відновлення комунікаційного каналу, який був заморожений з огляду на тривале загострення бойових дій.

Попри обмежену кількість офіційної інформації з американської сторони, такий дипломатичний контакт може свідчити про спроби повернення до механізмів прямих консультацій між ключовими глобальними гравцями на фоні ескалації конфлікту. Чи матиме ця розмова продовження у вигляді практичних кроків, наразі не повідомляється, однак сам факт переговорів в умовах високої напруги може свідчити про пошук нових каналів впливу на ситуацію.

Тим часом США розглядає можливість виходу з мирних переговорів по Україні.

теги
Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
0 0

Материалы по теме

США

У США новий заклик щодо РФ та України: як хочуть закінчити кровопролиття

3 недели ago
Індія і Пакистан

Напруга між Індією та Пакистаном продовжується: країни почали ракетні удари

4 недели ago
Індія та Пакистан

Індія та Пакистан могли вже почати війну: що сталося у Кашмірі

4 недели ago
Членство в НАТО

У ЄС прогнозують розпад НАТО: що може послужити причиною

4 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button