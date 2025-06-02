Представники США та РФ підняли важливу тему перед переговорами Києва та Москви

У телефонній розмові між міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо центральною темою стало загострення ситуації довкола війни Росії проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Згідно з офіційною заявою МЗС РФ, контакт відбувся у контексті нещодавніх інцидентів на території Брянської та Курської областей, де сталися вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури.

Російська сторона заявляє про наявність жертв серед цивільного населення, і за інформацією з Москви, американський дипломат нібито висловив співчуття у зв’язку з цими подіями.

У повідомленні російського дипломатичного відомства також було наголошено, що російські компетентні структури наразі проводять детальне розслідування інцидентів.

За офіційною позицією, результати будуть оприлюднені після завершення всіх експертних процедур, і відповідальні за вибухи особи мають бути ідентифіковані та притягнуті до юридичної відповідальності згідно з чинним законодавством РФ.

Окрему увагу під час діалогу сторони нібито приділили потенційним ініціативам з пошуку політичного рішення війни. Російська дипломатія заявляє про наявність планів відновити прямі переговори між Москвою та Києвом.

За інформацією, що озвучується у Москві, такі перемовини можуть відбутися вже 2 червня в Стамбулі. Цю дату розглядають як одну з потенційних можливостей відновлення комунікаційного каналу, який був заморожений з огляду на тривале загострення бойових дій.

Попри обмежену кількість офіційної інформації з американської сторони, такий дипломатичний контакт може свідчити про спроби повернення до механізмів прямих консультацій між ключовими глобальними гравцями на фоні ескалації конфлікту. Чи матиме ця розмова продовження у вигляді практичних кроків, наразі не повідомляється, однак сам факт переговорів в умовах високої напруги може свідчити про пошук нових каналів впливу на ситуацію.

Тим часом США розглядає можливість виходу з мирних переговорів по Україні.