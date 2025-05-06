У ЄС прогнозують розпад НАТО: що може послужити причиною

У міжнародному політичному дискурсі лунають все тривожніші сигнали щодо можливої дестабілізації євроатлантичної безпеки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Politico.

Колишній посол Німеччини у США, а нині голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер попередив про серйозні ризики, які виникнуть у разі ухвалення європейськими лідерами рішення про самостійне розміщення миротворчих сил на території України без прямої участі Сполучених Штатів Америки.

За словами Ішингера, такий крок здатен спровокувати стратегічний злам, наслідки якого можуть бути фатальними для цілісності та функціонування НАТО.

У коментарі німецькому виданню Ішингер зазначив, що ініціативи Великої Британії та Франції щодо формування миротворчої місії викликають занепокоєння, адже не враховують потенційних геополітичних наслідків. Особливу тривогу викликає можливість дій європейських армій в українській зоні конфлікту у разі відсутності американських військових — такий сценарій може виявитися критично вразливим.

Він переконаний, що навіть якщо Росія формально погодиться на присутність європейських сил, це не означає гарантії миру чи стабільності. Навпаки — ситуація може перерости у провокацію з боку Москви, яка спробує використати момент, щоб нав’язати наратив про агресивні дії з боку України.

Ішингер підкреслив, що у разі військового інциденту за відсутності американської підтримки, європейські контингенти можуть опинитися під вогнем і бути змушеними діяти самотужки. Саме ця перспектива, на його думку, є найнебезпечнішою, адже здатна зруйнувати фундаментальні основи Північноатлантичного альянсу.

Він зазначив, що безперервна і чітка участь США в системі європейської безпеки є наріжним каменем, без якого НАТО, в його теперішньому вигляді, може припинити своє існування.

Дипломат додав, що з огляду на дедалі більш невизначену позицію адміністрації Дональда Трампа щодо подальших зобов’язань перед Києвом і союзниками, Європа має нарешті усвідомити свою вразливість.

Наразі Росія не сприймає європейські держави як серйозний військовий суб’єкт у разі, якщо Сполучені Штати залишаються осторонь. На переконання Ішингера, Європа повинна переосмислити власну роль у питаннях безпеки, бо її залежність від трансатлантичного партнера — це слабкість, якою Кремль може скористатися.

Тим часом у США погрожують вийти з переговорів по Україні.