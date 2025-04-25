Орбан знову виступив проти вступу України у ЄС: у чому полягає його думка

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову продемонстрував свою скептичну позицію щодо євроінтеграції України, заявивши, що підтримка вступу Києва до Європейського союзу може зруйнувати все те, що, за його словами, Угорщина здобула за останні роки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» Орбана.

Політик зробив відповідну заяву у рамках широкомасштабної урядової інформаційної кампанії, яку в Угорщині називають «національними консультаціями».

У публікації, яка з’явилася на його офіційних каналах, Орбан прямо звернувся до громадян з закликом протидіяти процесу розширення ЄС за рахунок України. При цьому він емоційно зазначив: «Вступ України до ЄС ставить під загрозу всі наші досягнення.

Не дамо їм принизити угорців! Голосуйте!». Однак, прем’єр традиційно уникав конкретизації, які саме «досягнення» має на увазі, залишаючи простір для політичної інтерпретації як в середині країни, так і на міжнародній арені.

Подібні заяви Орбана вкотре демонструють глибоку прірву у поглядах між офіційним Будапештом та більшістю європейських столиць, які підтримують євроінтеграційні прагнення України.

На думку експертів, така риторика Орбана має на меті не лише мобілізувати електорат всередині країни, але й посилити його переговорні позиції щодо майбутнього фінансування з боку ЄС, особливо на тлі дискусій щодо бюджету Євросоюзу та розподілу нових фондів.

Тим часом США у Лондоні готують Україні ультиматум.