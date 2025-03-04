Трамп знову підняв питання кінця війни в України на високому рівні: подробиці

Президент США Дональд Трамп провів серію телефонних переговорів із європейськими лідерами, зосередившись на питаннях припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Як заявив сам Трамп під час спілкування з журналістами, його ініціатива спрямована на укладання угод із залученням європейських країн, щоб забезпечити мирне врегулювання конфлікту.

Трамп зазначив, що за останні два дні отримав дзвінки від чотирьох прем’єр-міністрів та п’яти президентів, які висловили зацікавленість у якнайшвидшому припиненні бойових дій.

«Більшість із них — мої друзі, глави держав, глави різних країн», — підкреслив він, утім не розкрив конкретних імен своїх співрозмовників.

За його словами, ці переговори стали першими кроками на шляху до великої дипломатичної ініціативи, яка може мати далекосяжні наслідки для всієї Європи.

Експерти вважають, що дипломатична активність Трампа може сигналізувати про його намір позиціонувати себе як ключового миротворця у цьому процесі. Проте залишається відкритим питання, чи готова Росія до таких переговорів і які умови може запропонувати Україна для справедливого та тривалого миру.

Нагадаємо, у Трампа зробили нову заяву щодо територіальних уступок України після підписання миру.