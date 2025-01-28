Сі Цзіньпін готує собі наступника: хто може стати новим лідером Китаю

Нещодавні кадрові призначення на ключові керівні посади в Китаї, які здійснив лідер Сі Цзіньпін, можуть свідчити про підготовку його наступника. Ним може стати один із молодих чиновників.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що цього року уряд Сі Цзіньпіна має намір здійснити низку перестановок, які дадуть змогу вперше побачити молоде покоління чиновників, які мають стати наступними вищими лідерами країни. Понад 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом буде оновлено.

Аналітики вважають, що до 2030-х років ці молоді лідери досягнуть віку близько 60 років — піку кар’єри для китайських держслужбовців.

«Що довше Сі Цзіньпін залишається при владі, то більша вірогідність, що його майбутній наступник буде серед представників покоління після сімдесятих», — зазначив Ніл Томас із Центру аналізу Китаю в Інституті політики азійського суспільства.

Серед потенційних кандидатів на роль наступника Сі Цзіньпіна Bloomberg виділяє Лю Цзе. Він — наймолодший губернатор у Китаї. Очолює багату прибережну провінцію Чжецзян. Однак експерти не виключають й іншого сценарію.

«Також можливо, що Сі Цзіньпін порушить більше норм і збереже своїх близьких союзників при владі набагато довше за традиційний пенсійний вік, відкривши нову еру політики старих людей у Пекіні», — припустив Томас.

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