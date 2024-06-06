Трамп звинуватив Байдена у розпалюванні Третьої світової війни: що він сказав про війну в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп, який продовжує передвиборчу кампанію, не зважаючи на те, що його визнали винним за всіма 34 звинуваченнями в Нью-Йорку, дав інтерв’ю телеканалу Fox News. Про це передає Первая Лента.

За думкою бізнесмена, зараз «небезпечний момент історії», коли розвиток війни в Україні, заяви української влади та рішення президента США Джо Байдена можуть розпалити світову війну, яке неминуче стане ядерною.

Трамп вважає, що його опонент на майбутніх президентських виборах Джо Байден несе найбільшу відповідальність за ескалацію конфлікту.

«Зараз найнебезпечніший момент в історії нашої країни через міць зброї, особливо ядерної зброї. Є шанс, що у нас буде третя світова війна через нашого лідера», — заявив він.

Трамп впевнений, що Третя світова війна можлива, оскільки Володимир Путін погрожує ядерною зброєю, Київ говорить про застосування західного озброєння на території РФ, а Джо Байден робить якісь невпевнені заяви.

Бізнесмен стверджує, що він здатний врегулювати українську кризу і зробить це дуже швидко.

«Я врегулюю українську ситуацію і врегулюю її швидко», — заявив він.

За словами експрезидента, якби він був у Білому домі, то не було б ні нападу РФ на Україну, ні атаки ХАМАС на Ізраїль, ні «багатьох інших речей».

Раніше ПЛ писала про те, чому Зеленський хоче, щоб Трамп відвідав Україну.