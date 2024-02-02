Польські фермери знову готуються заблокувати кордон з Україною

Аграрії заявили, що незадоволені рішенням Єврокомісії щодо України.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайті профспілки фермерів «Солідарність».

«Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти», — йдеться у заяві фермерів.

За словами аграріїв, пасивність польського уряду та декларації про співпрацю з Європейською комісією, яка прийняла позитивне рішення щодо імпорту товарів з України, стали причиною організації нового загального страйку.

Польські мітингувальники анонсували акції протесту на всіх прикордонних пунках між Польщею та Україною. Вони також пригрозили блокадою доріг та автомагістралей по всій країні.

Страйк аграріїв повинен стартувати о 10:00 9 лютого і триватиме він до 10 березня.

Варто нагадати, що 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували кілька КПП на кордоні з Україною. Вони вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

Через більше ніж два місяці, 17 січня 2024 року, польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках договору сторони домовилися призупинити протести на під’їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Раніше повідомлялось, що глава МЗС Польщі вирушає до США для обговорення підтримки України.