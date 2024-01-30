Росіяни знову скаржаться на масовану атаку дронів

В оборонному відомстві РФ заявили, що ППО нібито знищили та перехопили 21 безпілотник, традиційно звинувативши в атаці Україну.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на росЗМІ.

«Засоби ППО вночі знищили та перехопили 21 український безпілотник над Кримом (11), Бєлгородською (5), Брянською (3), Калузькою (1) та Тульською (1) областями», — пишуть росЗМІ, посилаючись на дані Міноборони РФ.

Зазначається, що уламки БПЛА, збитого на околиці Калуги, впали на дах нежитлової будівлі. За словами губернатора області Владислава Шапши, займань та постраждалих нібито немає.

Однак користувачі мережі пишуть, що безпілотник нібито був збитий над нафтобазою АТ «Калуганафтопродукт» на Грабцівському шосе. Уламки впали на територію нафтобази.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що сили ППО знизили безпілотник над акваторією Чорного моря в районі Бельбека. Інфраструктура нібито не зазнала пошкоджень.

«За попередньою інформацією, сили ППО збили БПЛА над акваторією в районі Бельбека. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя на даний момент не фіксує пошкодження інфраструктури», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, ветеран закликав посилити покарання для ухилянтів.