В мире

Румынские протестующие заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Утром 18 января румынские фермеры заблокировали пункт пропуска «Халмеу-Дьяково» на границе с Украиной.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 18 января, 2024
0 1 минута чтения

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

По словам пограничников, румынская сторона сообщила, что фермеры перекрыли движение грузовиков перед международным пунктом пропуска «Халмеу-Дьяково». Граница была заблокирована крупной сельскохозяйственной техникой.

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено, чтобы не препятствовать проезду легковых автомобилей. Как долго будет заблокирован данный КПП, пока не известно.

Материалы по теме

В таможенной службе отмечают, что на выезде из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в єЧерзі — 607 транспортных средств. За прошедшие сутки из Украины выехало 138 транспортных средств, въехало — 105.

Стоит напомнить, что ранее румынские протестующие заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП «Сирет-Порубное» и «Виковую-де-Сус – Красноильск».

Вчера таможенная служба проинформировала, что румынские перевозчики и фермеры готовятся заблокировать ще один пункт пропуска – «Халмеу-Дьяково».

Румынские фермеры начали протесты возле украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров.

Напомним, в Европарламенте рассмотрят резолюцию по поводу лишения Венгрии права голоса.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 18 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

«Неминуча тенденція»: Сі Цзіньпін зробив заяву про «возз’єднання» Китаю та Тайваню

3 недели ago

Лукашенко заявив, що вже отримав всю обіцяну ядерну зброю від РФ

3 недели ago

В Техасе робот Tesla напал на инженера компании и ранил его

3 недели ago

ЦАХАЛ знищила головну мережу тунелів ХАМАС

4 недели ago
Back to top button