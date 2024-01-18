Румынские протестующие заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

По словам пограничников, румынская сторона сообщила, что фермеры перекрыли движение грузовиков перед международным пунктом пропуска «Халмеу-Дьяково». Граница была заблокирована крупной сельскохозяйственной техникой.

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено, чтобы не препятствовать проезду легковых автомобилей. Как долго будет заблокирован данный КПП, пока не известно.

В таможенной службе отмечают, что на выезде из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в єЧерзі — 607 транспортных средств. За прошедшие сутки из Украины выехало 138 транспортных средств, въехало — 105.

Стоит напомнить, что ранее румынские протестующие заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП «Сирет-Порубное» и «Виковую-де-Сус – Красноильск».

Вчера таможенная служба проинформировала, что румынские перевозчики и фермеры готовятся заблокировать ще один пункт пропуска – «Халмеу-Дьяково».

Румынские фермеры начали протесты возле украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров.

Напомним, в Европарламенте рассмотрят резолюцию по поводу лишения Венгрии права голоса.