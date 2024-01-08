В Швеції закликали громадян бути готовими до війни

Відповідні заяви зробили головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на телеканал TV4.

Міністр Болін зауважив, що ситуація є дуже серйозною. Він дуже стурбований тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.

За його словами, у Швеції може бути війна, і громадяни повинні робити все можливе, щоб зміцнити обороноздатність країни.

Його думку поділяє головнокомандувач Збройних сил Швеції. Він вважає, що зараз потрібно «перейти від слів і розуміння до дій».

Головком ЗС Швеції зазначив, що в останні роки багато було зроблено для зміцнення безпеки Швеції у вигляді значних інвестицій в оборону.

Водночас Швеція все ще не стала повноцінним членом НАТО, і Бюден вважає, що швидше країна вступить до Альянсу, то краще. Він наголошує, що ситуація є дуже серйозною.

«Подивіться на новини з України та поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство», — заявив Бюден.

Головнокомандувач шведської армії додав, що у випадку війни «сильне громадянське суспільство є більш важливим, ніж будь-коли».

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