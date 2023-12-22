Мобілізація українців за кордоном: в Німеччині заявили, що не будуть висилати біженців для служби у ЗСУ

З такою заявою виступив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на DW.

«Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок», — заявив Бушманн.

Як наголосив німецький міністр, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які виїхали за кордон, це не матиме практичних наслідків для українців, які наразі проживають у Німеччині.

Бушманн вважає, що це неприпустимо «примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках», враховуючи, що згідно з конституцією ФРН, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі.

Варто зазначити, що Німеччина одна із країн, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців. Громадян нашої країни забезпечують житлом, соціальними виплатами, а також допомагають інтегруватися у німецьке суспільство.

Нагадаємо, вчора німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв’ю з головою міністерства України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує мобілізувати українців за кордоном. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.

Раніше повідомлялось, що секретар РНБО анонсував «дуже приємні новини» щодо боєприпасів вже найближчим часом.