Ізраїль хоче домовитися про тижневе перемир’я з бойовиками ХАМАС

Це перша пропозиція після зриву минулого перемир’я.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Axios.

Зазначається, що близько 130 ізраїльських та іноземних громадян все ще утримуються як заручники в секторі Газа. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також повідомив, що серед заручників знаходиться вісім громадян США.

Повідомляється про укладання нової угоді, згідно якої до звільнених увійдуть жінки, чоловіки старше 60 років та інші заручники, які хворі або серйозно поранені та потребують термінової медичної допомоги.

У рамках цієї пропозиції Ізраїль заявив, що дає згоду на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень. У попередній угоді Ізраїль також погодився припинити вогонь у секторі Газа на тиждень в обмін на 80 заручників.

Ізраїль також не виключив ймовірності звільнення палестинських ув’язнених, які були засуджені за більш серйозні напади на Ізраїль, ніж ті, що були звільнені в рамках попередньої угоди. Ізраїльські офіційні особи заявили, що таких палестинських ув’язнених налічується декілька десятків. Наразі вони старі чи хворі та можуть бути звільнені в рамках гуманітарної угоди.

Нагадаємо, Зеленський висловився про допомогу Ердогана в обміні полонених з РФ.