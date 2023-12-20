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Ізраїль хоче домовитися про тижневе перемир’я з бойовиками ХАМАС

Ізраїль запропонував призупинити бойові дії у Газі щонайменше на один тиждень.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 20 декабря, 2023
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Це перша пропозиція після зриву минулого перемиря.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Axios.

Зазначається, що близько 130 ізраїльських та іноземних громадян все ще утримуються як заручники в секторі Газа. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також повідомив, що серед заручників знаходиться вісім громадян США.

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Повідомляється про укладання нової угоді, згідно якої до звільнених увійдуть жінки, чоловіки старше 60 років та інші заручники, які хворі або серйозно поранені та потребують термінової медичної допомоги.

У рамках цієї пропозиції Ізраїль заявив, що дає згоду на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень. У попередній угоді Ізраїль також погодився припинити вогонь у секторі Газа на тиждень в обмін на 80 заручників.

Ізраїль також не виключив ймовірності звільнення палестинських ув’язнених, які були засуджені за більш серйозні напади на Ізраїль, ніж ті, що були звільнені в рамках попередньої угоди. Ізраїльські офіційні особи заявили, що таких палестинських ув’язнених налічується декілька десятків. Наразі вони старі чи хворі та можуть бути звільнені в рамках гуманітарної угоди.

Нагадаємо, Зеленський висловився про допомогу Ердогана в обміні полонених з РФ.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 20 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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