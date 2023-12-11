В мире

У россиян будут забирать паспорта: названа категория граждан

Сегодня, 11 декабря, в России ввели новые правила по сдаче загранпаспортов.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 11 декабря, 2023
0 1 минута чтения

Они касаются граждан, которым запретили выезд из страны.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Meduza.

В тексте принятого закон в РФ указано, что в случае отказа выезда за границу, паспорт нужно «передать на хранение» в течение пяти рабочих дней в выдавшие его органы власти (МВД или МИД) или в государственные организации, которые ограничили работнику выезд за границу.

Материалы по теме

Стоит отметить, что в случае игнорирования его сдачи документ будет признан недействительным.

Так, в Кремле могут запретить выезд военнообязанным, сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), осужденным, лицам, имеющим доступ к государственной тайне или «информации особой важности».

Согласно нововведениям, лица, которым временно ограничено право на выезд в связи с призывом на военную или альтернативную службу, обязаны дополнительно предоставить военный билет с подтверждением прохождения службы.

Напомним, в Украине предлагают призывать еще одну категорию граждан.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 11 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Друг України в Сенаті США раптом закликав не підтримувати виділення фінансової допомоги Києву

7 дней ago

«У нас закончились деньги»: у Байдена призывают Конгресс утвердить финансирование помощи Украине

1 неделя ago

В Єврокомісії відреагували на заяви Орбана щодо неможливості вступу України в ЄС

1 неделя ago

В России пытаются создать новый морской дрон из обломков украинских БПЛА

1 неделя ago
Back to top button