У россиян будут забирать паспорта: названа категория граждан
Сегодня, 11 декабря, в России ввели новые правила по сдаче загранпаспортов.
Они касаются граждан, которым запретили выезд из страны.
Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Meduza.
В тексте принятого закон в РФ указано, что в случае отказа выезда за границу, паспорт нужно «передать на хранение» в течение пяти рабочих дней в выдавшие его органы власти (МВД или МИД) или в государственные организации, которые ограничили работнику выезд за границу.
Стоит отметить, что в случае игнорирования его сдачи документ будет признан недействительным.
Так, в Кремле могут запретить выезд военнообязанным, сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), осужденным, лицам, имеющим доступ к государственной тайне или «информации особой важности».
Согласно нововведениям, лица, которым временно ограничено право на выезд в связи с призывом на военную или альтернативную службу, обязаны дополнительно предоставить военный билет с подтверждением прохождения службы.
Напомним, в Украине предлагают призывать еще одну категорию граждан.