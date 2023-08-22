Відомості з Росії: Путін позбавив Суровікіна посади керівника Повітряно-космічних сил

Російський лідер Володимир Путін відсторонив від обов’язків керівника Повітряно-космічних сил РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за зазначенням ЗМІ, зупинила контррозвідка у зв’язку зі спробами ворушінь Євгена Пригожина.

Джерела: Meduza, «Радіо Свобода» на основі інформації від колишнього головного редактора «Эха Москвы» Олексія Венедиктова, «РБК».

Подробиці: Згідно з доповіддю журналіста, у рішенні також зазначається, що Суровікін продовжить співпрацювати з Міністерством оборони Росії. Відомості про це офіційно не було оприлюднено.

Відомості з «РБК» підтвердили новину про відставку Суровікіна. «Генерал Сергій Суровікін залишив посаду у зв’язку з переходом на іншу роботу та перебуває під контролем Міноборони. Зараз він на короткий період відпочинку», — надало коментар джерело.

Контекст:

Суровікін очолив Повітряно-космічні сили РФ з 31 жовтня 2017 року. З жовтня 2022 до січня 2023 він керував групуванням російських військ в Україні, з 11 січня 2023 року візьме на себе обов’язки заступника. У часи спроб ворушінь ПВК Вагнера 23-24 червня 2023 року Суровікін виступив із відеопромовою до найманців з пропозицією повернутися до своїх баз. Після цього він відсутній у медіапросторі. 13 липня The Wall Street Journal, базуючись на джерелах, повідомило, що російська спецслужба затримала принаймні 13 високопоставлених військовослужбовців, включаючи генерала Суровікіна, через дії Євгена Пригожина; 15 офіцерів було відкликано або відсторонено.