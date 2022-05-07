Диктатор без «Шахерезады». В Италии арестовали 140-метровую «яхту Путина»

Министерство экономики и финансов Италии решило арестовать судно до принятия ограничительных мер

Суперяхта находилась в порту Марина-ди-Каррара / Коллаж "Сегодня"

140-метровую суперяхту "Шехерезаду" арестовали итальянские власти в порту Марина-ди-Каррара. Владельцем судна считают президента России Владимира Путина, ведь по данным итальянского министерства экономики и финансов, действия владельцев яхты "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Также о том, что владельцем судна является глава РФ, сообщили соратники Навального.

Об этом сообщает министерство экономики и финансов Италии, пишет Forbes.

Расследование, которое провела итальянская финансовая полиция, показало, что судно имеет "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, которые находятся под санкциями Европейского Союза.

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Также действия владельцев яхты "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Министерство экономики и финансов Италии решило арестовать яхту "Шахерезада" до принятия ограничительных мер, предложенных ЕС.

"Соратники Навального сообщили о 140-метровой "яхте Путина", а также о том, что все члены экипажа корабля являются россиянами, которые работают в Федеральной службе охраны, агентстве, отвечающем за личную охрану Путина", – говорится в сообщении.

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По материалам: Сегодня