В России вокруг базы химоружия леса охватили масштабные пожары (фото, видео)

Для борьбы с лесными пожарами силами МЧС направлены дополнительные силы

В Курганской области лесные пожары. Фото: коллаж "Сегодня"

В Курганской области России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Также началась эвакуация нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщили в региональном МЧС.

Что известно о пожарах?

Как стало известно, всю ночь было закрыто движение по дороге из Кургана в Екатеринбург.

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Для борьбы с лесными пожарами силами МЧС направлены дополнительные силы: аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Свердловской и Челябинской областям.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm отметило, что в городе Щучье Курганской области находится база хранения/уничтожения химического оружия.

В РФ масштабные лесные пожары

Курганская область горит. Фото: Telegram-канал "Политика Украины"

В Курске, в 120 км от границы с Украиной, слышали взрывы, а в Белгородской области горел склад боеприпасов

В России жители Курска сообщали о взрывах. По словам очевидцев, грохот был слышен как на улицах города, так и на окраинах. Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

"А в Курске… догадайтесь что? Правильно, слышны взрывы. Да что же такое, "пороблено"? Снова ФСБ запугивает своих россиян. В соцсетях россияне делятся переживаниями. Их успокаивают, что это ПВО работает. Наверное, снова те хохлы атаковали", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские СМИ писали, что одна из жительниц Курска получила ответ от городской экстренной службы, что в городе работали системы ПВО.

Губернатор Белгородской области Гладков также сообщал о звуках, похожих на взрывы. Позже он добавил, что горел склад боеприпасов в области.

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

По материалам: Сегодня