Германия одобрила поставки тяжелых вооружений для Украины

До недавнего времени Германия воздерживалась от поставок тяжелого вооружения в Украину

Украина получит новую военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом сообщает Spiegel.

По словам вице-президента парламента Вольфганга Кубицкого, 586 депутатов проголосовали "за", 100 проголосовали против, семеро воздержались.

Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО .

Далее по теме

В РФ призвали уничтожить правительственный квартал в Киеве (видео)

Вчера, 14:33

США запускают ленд-лиз. Как эта программа поможет Украине выиграть войну против России

Вчера, 10:24

День победобесия. В России начали пугать Казахстан судьбой Украины (видео)

Вчера, 18:29

Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником "ядерной войны".

На фоне исторического голосования в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц отправился с визитом в Японию, за что подвергся критике.

Лидер парламентской группы "зеленых" Бритта Хассельманн отметила, что решение необходимо, чтобы «с одной стороны, Германия не стала участником войны, а с другой – не отдала Украину агрессору без защиты».

Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза также приветствовал поставки оружия, но обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения поставок оружия: "Это безрассудство… Это колебание, это промедление, это робость".

Сопротивление Германии

24 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил: было ошибкой, что его страна не поддержала Украину в военном отношении намного раньше, ведь поддержка должна была начаться несколько лет назад.

Канцлер Германии Олаф Шольц до последнего продолжает твердить, что Германия отказывает Украине в поставках некоторого вооружения, чтобы военные действия не распространились еще куда-то.

Канцлер Олаф Шольц настолько зашел в тупик, отказывая в поставках вооружения защищающейся против российской агрессии Украине, что встал вопрос о его возможной отставке.

Кто помогает Украине оружием

19 апреля стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.

18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.

Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.

По материалам: Сегодня