Германия одобрила поставки тяжелых вооружений для Украины
До недавнего времени Германия воздерживалась от поставок тяжелого вооружения в Украину
Украина получит новую военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня
Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом сообщает Spiegel.
По словам вице-президента парламента Вольфганга Кубицкого, 586 депутатов проголосовали "за", 100 проголосовали против, семеро воздержались.
Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО .
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Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником "ядерной войны".
На фоне исторического голосования в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц отправился с визитом в Японию, за что подвергся критике.
Лидер парламентской группы "зеленых" Бритта Хассельманн отметила, что решение необходимо, чтобы «с одной стороны, Германия не стала участником войны, а с другой – не отдала Украину агрессору без защиты».
Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза также приветствовал поставки оружия, но обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения поставок оружия: "Это безрассудство… Это колебание, это промедление, это робость".
Сопротивление Германии
24 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил: было ошибкой, что его страна не поддержала Украину в военном отношении намного раньше, ведь поддержка должна была начаться несколько лет назад.
Канцлер Германии Олаф Шольц до последнего продолжает твердить, что Германия отказывает Украине в поставках некоторого вооружения, чтобы военные действия не распространились еще куда-то.
Канцлер Олаф Шольц настолько зашел в тупик, отказывая в поставках вооружения защищающейся против российской агрессии Украине, что встал вопрос о его возможной отставке.
Кто помогает Украине оружием
- 19 апреля стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.
- 18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.
- Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.
- Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.
По материалам: Сегодня