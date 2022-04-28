В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы и усиливают армию – разведка
Есть информация, что призыв будет носить принудительный характер
В ПМР призывают мужчин на учения / Фото: Коллаж: Сегодня
Непризнанная Приднестровская Молдавская республика усиливает свою армию. В письме «министерства обороны ПМР» к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на «специальные сборы».
Об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.
Отмечается, что цель сборов – «обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской Молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики».
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"Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется «денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание». Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 «рублей ПМР». Сами сборы продлятся 90 дней", – передает разведка.
Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.
Письмо датировано 21 апреля, то есть оно появилось до начала последних российских провокаций на территории «ПМР». Это напоминает события в так называемых «ЛНР/ДНР».
Попытки РФ втянуть непризнанное Приднестровье в войну провалились
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что у кремлевских манипуляторов не получилось спровоцировать молдавскую сторону.
После удара диверсионной группы по Приднестровью часть офицеров передала информацию российской прессе, что к ней имел отношение генерал Виталий Разгонов, официально занимающий пост советника президента непризнанной республики, резидент разведки РФ. Разгонов имеет группу влияния, ответственную за то, чтобы спровоцировать Приднестровье на враждебные действия и международный конфликт на границе с Украиной. Цель – отвлечь часть украинских войск.
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По материалам: Сегодня