Макрон победил на президентских выборах во Франции

Он набрал 58,55% голосов

Макрон победил на выборах президента Франции/Фото: REUTERS/Christian Hartmann, REUTERS/Yves Herman, коллаж: "Сегодня"

Во Франции подсчитано 100% голосов во втором туре президентских выборов. Эммануэль Макрон остается на второй термин.

Результаты выборов обнародовало МВД Франции.

Подробности

После завершения подсчета голосов во втором туре выборов президента во Франции стало известно, что Эммануэль Макрон набрал 58,55% (18 779 812 голосов). Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 41,45% (13 297 729 голосов).

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Таким образом, Эммануэль Макрон остается президентом Франции.

Марин Ле Пен признала поражение

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на президентских выборах.

Напомним, на предыдущих президентских выборах в 2017 году Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда нынешний глава государства получил 66,1% голосов, его соперница — 33,9%.

В первом туре нынешних выборов Макрон получил 27,8%, Ле Пен — 23,2%.

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По материалам: Сегодня