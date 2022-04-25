Ходорковский: Пентагон признал, что Украина может выиграть войну

Америка считала, что Украина не продержится и недели

Михаил Ходорковский: "Американские аналитики уверены, что Украина может выиграть эту войну"

В Соединенных Штатах Америки считали, что Украина в войне с Россией не продержится и недели, поэтому Вашингтон не снабжал Киев оружием перед российским вторжением. Об этом рассказал российский предприниматель, общественный и политический деятель, оппозиционер Михаил Ходорковский телеведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

По словам Ходорковского, такую информацию он получил во время своего визита в Америку.

«Я интересовался у них (в Америке. – Ред.), почему Украине не поставлялось оружие до начала войны, хотя было понятно, что в той или иной форме война начнется. Конечно, никто не думал, что это будет такая полномасштабная агрессия, но в любом случае это было ожидаемое явление. И они совершенно откровенно отвечали, что мы считали, что Украина не продержится и недели, поэтому нет смысла снабжать оружием, чтобы потом это оружие отошло Путину», – отметил Ходорковский.

В то же время он добавил, что сегодня прогнозы в США для Украины более оптимистичны.

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«Сейчас Пентагон заявляет, что Украина может выиграть эту войну, и это очень серьезные заявления. И вообще очень важные, потому что та часть аналитиков Пентагона, которые сейчас работают на украинском направлении, – это одни из наиболее квалифицированных специалистов», – резюмировал Ходорковский.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам нужно не менее двух недель.

Также мы информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал срочно вооружить Украину.

По материалам: Сегодня