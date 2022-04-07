В Италии виллу кремлевского пропагандиста Соловьева «залили кровью» (фото)
Это уже вторая атака на виллы Соловьева за неделю, всего в Италии у него три виллы
Виллы российского телеведущего подверглись нападению на озере Комо / Фото: Коллаж: Сегодня
В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".
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Накануне еще одну виллу Соловьева попытались сжечь с помощью автопокрышек. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. Вилла серьезно не пострадала.
Соловьева объявят в розыск
Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) Украины собрали необходимый пакет документов для объявления российского телеведущего, пропагандиста, члена правящей политической партии "Единая Россия" Владимира Соловьева в международный розыск. Документы в ближайшее время направят зарубежным коллегам.
11 марта по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.
Виллы Соловьева в Европе арестовали
Итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.
По данным La Repubblica, арестованы две виллы в Комо, принадлежащие ведущему государственного телевидения РФ. Их стоимость составляет 8 миллионов евро.
По сообщению Reuters, еще перед конфискацией Соловьев сетовал в эфире государственных телеканалов, что рискует потерять свою итальянскую недвижимость. "Вы же сказали нам, что у Европы есть священные права собственности", – цитировал слова ведущего сайт The Daily Beast.
По материалам: Сегодня