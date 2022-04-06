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Россиянин в Германии поплатился за организацию автопробега по Берлину

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 апреля, 2022
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Владелец автосервиса жалуется на удар по бизнесу из-за акции в защиту россиян

Россиянин в Германии поплатился за организацию автопробега по Берлину

Организатор пророссийского автопробега жалуется на последствия / Фото: Коллаж: Сегодня

Организатор автопробега с российскими флагами в Берлине получил ответ на свои поступки. Мужчина по имени Игорь теперь жалуется на то, что его бизнес оказался под ударом, сообщает телеканал OstWest.

Россиянин заявляет, что устраивал пробег по Берлину "против дискриминации русскоязычных в Германии", однако люди сочли это поддержкой войны России в Украине.

Автосервису организатора наставили единиц в рейтинге Google. На его странице в Сети массово публикуют фотографии с телами убитых российскими военными мирных украинцев, разрушенными украинскими городами. На телефон организатора поступают звонки с угрозами.

Россиянин в Германии поплатился за организацию автопробега по Берлину

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Автопробег в Берлине прошел 3 апреля — именно в этот день мир узнал о последствиях зверств рашистов в Буче. Теперь Игорь говорит, что если бы знал об этой трагедии, то отменил бы автопробег и попросил бы людей не выезжать.

Проехали по Берлину с флагами РФ

В день автопробега россияне разъезжали по востоку Берлина, обвешав свои машины флагами РФ, Советского Союза, ВДВ, а также главным символом российской агрессии в Украине — буквами Z. Также они включали на полную громкость российскую песню "Батяня-комбат".

Акция вызвала резкую негативную реакцию в Германии. Власти Германии выразили осуждение. Были разговоры и о том, чтобы привлечь участников к уголовной ответственности.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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