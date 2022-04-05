Испания, Италия и Дания высылают российских дипломатов из-за зверств армии РФ в Украине
Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что подрывные действия России не останутся без решительного ответа
Дипломатов РФ высылают из многих стран мира. Фото: коллаж "Сегодня"
Испания, Италия и Дания высылают россиян. Также персонами нон грата объявлен ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности
Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства России в Мадриде. Как рассказали в правительстве, дипломаты России "несут угрозу безопасности страны, а также в связи с ситуацией, которая наблюдается в городах Буча и Мариуполь".
Далее по теме
После Бучи министра обороны Германии отправляют в отставку — Кох
Сегодня, 00:40
Россию ждет дефолт уже в мае. Что пишут западные СМИ о войне
Сегодня, 13:46
В Пентагоне рассказали, когда в Украину прибудет еще один пакет военной помощи
Сегодня, 02:52
Италия также приняла решение о высылке. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Отправка 30 российских дипломатов ожидается в ближайшие дни.
Такого же мнения и представитель ЕС Жозеп Боррель, объявивший о санкциях против дипломатов в ЕС:
«Противоправные и подрывные действия России, направленные против интересов и безопасности ЕС и отдельных стран-членов, в том числе нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, не останутся без решительного ответа. Сегодня я объявляю персонами нон грата ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС за деятельность, противоречащую дипломатическому статусу», – сказал он.
Россия ответит за все зверства в Украине: ЕС осудил "бучанскую резню"
Ответственность за преступления, которые оккупанты совершили на территории Украины, должны нести не только они, но и политическое и военное руководство России.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех стран Евросоюза, которое обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета.
ЕС осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.
"Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает расследования военных преступлений и преступлений против человечества, начатых прокурором Международного уголовного суда, а также Комиссией ООН по расследованию таких преступлений.
"Бучанская резня"
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.
Ранее мы писали:
- Джо Байден назвал Путина варваром и военным преступником после "Бучанской резни" (видео)
-
Всех причастных к зверствам в Буче ждет точечная месть – Арестович
-
Франция высылает десятки дипломатов РФ
По материалам: Сегодня