Штайнмайер раскаялся в поддержке России и «Северного потока-2»

Немецкий политик признался, что не верил в безумие Путина

Франк-Вальтер Штайнмайер жалеет о поддержке РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сожалеет о прежней поддержке России и строительстве газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины. Об этом он сообщил сегодня, 4 апреля, сообщают СМИ.

"Моя приверженность газопроводу "Северный поток – 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", – сказал он.

Политик отметил, что не верил в то, что Путин развяжет настоящую войну.

"Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия", – признался Штайнмайер.

Запад против "Северного потока"

Российское вторжение уничтожило "Северный поток – 2", ведь ни одна европейская страна не разрешит использование газопровода после действий Путина – об этом заявила руководительница группы по геополитике Немецкого фонда Маршалла США Кристин Берзина. Даже действующие российские газопроводы имеют шаткое будущее в Европе.

Далее по теме

Орбан после победы на выборах назвал Зеленского противником венгерского режима

Сегодня, 08:21

Дело в Крыме. Британская разведка назвала Мариуполь «почти наверняка» ключевой целью РФ

Сегодня, 09:49

России придется отвечать за преступления: Макрон и Шольц о трагедии в Буче

Вчера, 23:55

ЕС также пытается отказаться от российских энергоресурсов – до конца 2022 года планируется сократить импорт газа на две трети и к 2030 году отказаться от него вообще. Путину не помогли даже попытки шантажа с требованием перейти на расчет в рублях, которые успешно отклонили в Европе.

Американские аналитики убеждены, что "Северный поток – 2" никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку отношение европейцев к российскому газу изменилось. Страны пытаются найти альтернативные источники и отойти от РФ вообще.

Читайте также:

Резня в Буче. ООН отклонила запрос России

Россия будет отправлять на смерть в Украину молодежь из путинской "Юнармии"

Жили вместе с мертвыми: в Черниговской области оккупанты не выпускали людей из подвала (фото)

По материалам: Сегодня