Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и провести там «парад» – СМИ

Для россиян важно добиться успеха и закрепиться на занятых позициях именно в мае

Путин хочет захватить часть Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор хочет 9 мая, когда россияне празднуют День победы, президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.

Об этом пишет CNN.

"Путин намерен устроить парад победы на 9 мая, вне зависимости от статуса войны или мирных переговоров", – сказал один из чиновников.

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Однако его интересует: с какими войсками и военной техникой это будет делаться.

Еще один чиновник сказал, что для россиян важно добиться успеха и закрепиться на занятых позициях именно в мае, поскольку весной, когда окончательно закончатся морозы, маневрировать тяжелой техникой станет гораздо сложнее.

Однако официальные лица США и Европы говорят, что любые термины, которые Москва может установить на словах, не изменяют реальность на том основании, что Россия, похоже, готовится к перспективе продолжительного конфликта.

Европейский дипломат сказал, Путин готовится к "долгой, затяжной войне в чеченском стиле, потому что ему, в известной степени, больше некуда податься".

Путин перешел в план "Б"

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столице. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк сообщил в интервью CNN.

Яценюк уточнил, что у этого плана конечный срок – 9 мая.

"СССР и Россия празднуют день победы 9 мая. Это большой политический праздник для РФ. И это основа путинской нацистской политики. Это удивительно – праздновать победу над нацизмом одновременно внедряя путинскую политику нацизма. Думаю, нас ждет очень тяжелый месяц", – сказал он.

Экс-премьер отметил, что РФ начала перегруппировать свою армию. Она может предоставить Путину шанс захватить небольшую часть территории на востоке.

"Но я хочу четко сказать – мы не отдадим ни одного клочка нашей земли агрессору. Поэтому мы обращаемся к США, Группе семи и всему миру помочь Украине победить в этой борьбе", – заявил Яценюк.

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По материалам: Сегодня