Молдова не буде присоединяться к западным санкциям против РФ — Санду
Кишинев будет сохранять нейтралитет
Молдова решила воздержаться от санкций против России/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Молдовы Майя Санду выступила в защиту решения Кишинева не присоединяться к западным санкциям против РФ.
Об этом сообщает Радио свобода.
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Санду заявила, что Молдова имеет множество "уязвимостей" как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.
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"Кишинев будет сохранять нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые Запад ввел против России", — отметила Санду.
США вводят санкции против 120 организаций из РФ и Беларуси
США вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.
В сборнике официальных документов американского правительства говориться, что все внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов. Ранее в Белом доме сообщали, что включение в этот перечень означает, что данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.
Минторг США внесло в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД Беларуси.
Ведомство вносит юрлица из РФ в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. Ведомство также вводит в отношении внесенных в черный список юрлиц РФ презумпцию отказа при выдаче экспортных лицензий.
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По материалам: Сегодня