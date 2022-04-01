Путин принимает кровавые ванны из экстракта рогов оленей и ездит с десятком врачей (видео)

Сергей Шойгу убедил президента РФ, что процедура омолаживает кожу и улучшает работу сердца

Путин надеется продлить молодость при помощи ванн с экстрактом рогов оленей. Фото: коллаж "Сегодня"

Президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он регулярно принимает ванны из экстракта рогов оленей. Об этом говорится в расследовании журналистов издания "Проект", которое они провели к 70-летию Путина.

Отмечается, что в 2016-2017 годах президента РФ в среднем сопровождали пять врачей. В ноябре 2016-го в сочинский санаторий "Русь", где, предположительно, отдыхал глава Кремля, заселились сразу 12 медиков. К 2019 году, пишет издание, Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.

Журналисты также отмечают, что чаще всего с президентом ездит онколог Евгений Селиванов, который также занимался проблемами щитовидной железы. Его называют "врачом, который может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические".

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Издание также рассказывает о пристрастии Путина к ваннам из экстракта пантов (мягких незакостенелых рогов маралов).

Что такое ванны из экстракта пантов

Весной у алтайских маралов (крупных оленей – Ред.) начинают расти панты (рога – Ред.). В этот период они еще не окостенели и наполнены кровью. В народной медицине экстракту из таких рогов приписывают якобы лечебные свойства. Однако чтобы добыть его, животных подвергают мучениям: оленей связывают либо зажимают на специальном станке, поднимают и отрезают еще живые рога. Зоозащитники сравнивают это с пыткой – вырыванием ногтей у человека.

"Первым в российской элите пантовыми ваннами заинтересовался Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. В середине нулевых он впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры – якобы она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Начавший больше думать о здоровье Путин в одной из поездок погрузился в ванну с издающим специфический запах варевом из оленьих рогов.Знакомый президента утверждает, что того предупреждали – не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае еще не раз", – пишет издание.

Журналисты также выяснили, что новое увлечение Путина, и панты, а также другие способы "продлить молодость" стало популярным среди российских чиновников.

Один из собеседников журналистов, бывший сотрудник администрации президента, рассказал, что когда бывал в пантовых ваннах на Алтае, встречал там в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и главу "Газпрома" Алексея Миллера. По его словам, минимум раз в год из Алтая в Москву на бизнес-джете возят емкости с пантовым экстрактом.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

Также мы писали о том, какие "диагнозы" ставили Владимиру Путину за последние годы.

По материалам: Сегодня