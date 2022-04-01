Япония официально назвала южные Курилы оккупированными Россией. Временно

В справочнике для дипломатов изменили формулировку о спорных островах

Япония изменила формулировку в отношении Курильских островов / Фото: Коллаж: Сегодня

Япония будет теперь официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящиеся под незаконной оккупацией". Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".

Такая формулировка содержится в черновике нового выпуска "Синей книги по дипломатии" — правительственного справочника о внешней политике страны. Проект книги на 2022 год, составленный Министерством иностранных дел, был обнародован 31 марта.

В справочнике содержится утверждение, подчеркивающее суверенитет Японии: «Это территория, присущая Японии, но в настоящее время незаконно оккупированная Россией». Вторжение России в Украину изменило традиционную позицию в отношении российской стороны.

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В проекте оговаривается, что перспективы территориальных переговоров «не в той ситуации, когда об этом можно говорить. От России настоятельно требуется серьезно отнестись к критике международного сообщества, немедленно вывести войска и соблюдать международное право».

Спор из-за Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые после окончания Второй мировой войны были аннексированы Советским Союзом. Тогда же японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключен.

Выражение "оккупированные земли" в отношении южных Курил в последний раз упоминалось в "Синей книге" в 2003 году, а в выпуске справочника 2011 года острова назывались "присущими Японии".

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По материалам: Сегодня