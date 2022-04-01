Британия ввела санкции против пропагандистов Путина – список

Дезинформация является частью стратегии Кремля и используется режимом Путина, чтобы скрыть правду о его несправедливом вторжении

СМИ РФ попали под санкции Британии. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, которые распространяют лживую информацию о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии.

В их число входит Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист Путина. Брилев, ранее проживавший в Великобритании, больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения.

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Правительство также вводит прямые санкции против государственных медиа-организаций, которые направлены против финансируемой Кремлем компании "ТВ-Новости", владеющей RT, бывшей Russia Today, и "Россия сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.

Среди других пропагандистов, против которых были введены санкции:

Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа" и бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

Алексей Николов, управляющий директор RT и соучредитель Ассоциации развития международной журналистики;

Антон Анисимов главный редактор Sputnik;

Владимир Ильич Максименко, директор Фонда стратегической культуры;

Андрей Григорьевич Арешев, директор Фонда стратегической культуры;

Ирина Сергеевна Бубнова, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;

Антон Беспалов, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;

Сергей Саенко, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;

Наталья Скороходова, отвечает за отдел кадров и финансы в Фонде стратегической культуры;

Светлана Замлелова, главный редактор, журнал "Камертон".

Поддержка Великобритании

Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Великобритания проведет конференцию доноров, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины. Встреча состоится 31 марта.

Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также добавил, что давление на Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.

Украина получила ПЗРК против авиации РФ от Британии. Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.

Кроме того, Британия ввела санкции против российского производителя дронов. Санкции помешают "Кронштадту" производить новые дроны, а российские оккупанты тем временем не смогут компенсировать потери беспилотников.

По материалам: Сегодня