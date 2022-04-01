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Британия ввела санкции против пропагандистов Путина – список

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
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Дезинформация является частью стратегии Кремля и используется режимом Путина, чтобы скрыть правду о его несправедливом вторжении

Британия ввела санкции против пропагандистов Путина – список

СМИ РФ попали под санкции Британии. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, которые распространяют лживую информацию о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии.

В их число входит Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист Путина. Брилев, ранее проживавший в Великобритании, больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения.

Британия ввела санкции против пропагандистов Путина – список

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Правительство также вводит прямые санкции против государственных медиа-организаций, которые направлены против финансируемой Кремлем компании "ТВ-Новости", владеющей RT, бывшей Russia Today, и "Россия сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.

Среди других пропагандистов, против которых были введены санкции:

  • Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа" и бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
  • Алексей Николов, управляющий директор RT и соучредитель Ассоциации развития международной журналистики;
  • Антон Анисимов главный редактор Sputnik;
  • Владимир Ильич Максименко, директор Фонда стратегической культуры;
  • Андрей Григорьевич Арешев, директор Фонда стратегической культуры;
  • Ирина Сергеевна Бубнова, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Антон Беспалов, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Сергей Саенко, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Наталья Скороходова, отвечает за отдел кадров и финансы в Фонде стратегической культуры;
  • Светлана Замлелова, главный редактор, журнал "Камертон".

Поддержка Великобритании

  • Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
  • Великобритания проведет конференцию доноров, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины. Встреча состоится 31 марта.
  • Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также добавил, что давление на Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.
  • Украина получила ПЗРК против авиации РФ от Британии. Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.
  • Кроме того, Британия ввела санкции против российского производителя дронов. Санкции помешают "Кронштадту" производить новые дроны, а российские оккупанты тем временем не смогут компенсировать потери беспилотников.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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