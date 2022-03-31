В мире

Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине «пока не созрели» – премьер Италии

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

По мнению президента РФ, переговоры продвигаются слишком маленькими шагами

Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели" – премьер Италии

Марио Драги: "Путин ответил, что время для прекращения огня еще не пришло". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине «пока не созрели». Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, комментируя свой телефонный разговор с главой Кремля на пресс-конференции для иностранных журналистов, сообщает CNN.

Как рассказал итальянский премьер, он позвонил Путину и сказал о необходимости встречи с украинским президентом.

"Путин ответил, что время еще не пришло", – сказал Драги, добавив, что, по мнению президента РФ, переговоры продвигаются слишком маленькими шагами.

Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели" – премьер Италии

Далее по теме

Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели" – премьер Италии

Хуже идиотии! Невзоров рассказал, чем «отравили» Путина

Вчера, 23:48

Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели" – премьер Италии

Инсайд из Израиля: Зеленский отправил делегацию на важные переговоры

Вчера, 21:16

Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели" – премьер Италии

Российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции – СМИ

Сегодня, 12:51

По словам итальянского премьера, Россия и Украина попросили Италию стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем мирном договоре.

Напомним, украинская сторона на переговорах с РФ 29 марта предложила обеспечить ей гарантии безопасности. Согласно предложению, страны-гаранты в случае агрессии против Украины аналогично требованиям 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Они будут обязаны оказать помощь – закрывать небо, помогать вооружением, отправлять свои армии. Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, США, Францию, Турцию, Германию, Италию, Канаду, Польшу и Израиль.

Как сообщал сайт "Сегодня", первой согласилась стать гарантом безопасности для Украины Великобритания. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, комментируя итоги переговоров Украины и России.

Также мы информировали, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Все ответы о банковских услугах во время войны: НБУ создал специальный сайт

1 час ago

В ОП заявили, что рф должна быть в договоре о гарантиях безопасности

2 часа ago

К «Дія.City» уже присоединились свыше 150 технологических компаний

2 часа ago

Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя: коли буде евакуація

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button