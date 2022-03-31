В мире

Беженцам из Украины разрешили год жить в Италии

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
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Виза, выданная на год, позволит украинцам получить доступ к рынку труда и социальному обеспечению

Беженцам из Украины разрешили год жить в Италии

Италия будет помогать беженцам из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинским беженцам будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев. Такой указ подписал премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает издание Euractiv.

Соответствующий указ касается украинцев и граждан третьих стран, имеющих международную защиту, а также членов их семей. Вид на жительство будут выдавать полицейские управления.

Руководитель Гражданской защиты Италии Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, который будет вносить ежемесячный взнос в размере €300 на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Беженцам из Украины разрешили год жить в Италии

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Европерспективы

  • Напомним, 1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Стартовала специальная процедура вступления.
  • Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.
  • 28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
  • Вслед за Украиной и Молдова решила ускорить подачу заявки на вступление в Европейский Союз.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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