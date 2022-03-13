В РФ протестуют против войны в Украине: полиция уже жестко «пакует» людей (видео)

Россиянам запрещают высказывать свое мнение о войне

В РФ протестующих против войны задерживает полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

В городах России 13 марта проходят антивоенные митинги. Как обычно, это сопровождается жесткими задержаниями митингующих. В Сети появились видео из разных российских городов.

В Москве акция прошла на Манежной площади. Силовики тут же прибежали задерживать людей.

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В Санкт-Петербурге одного митингующего задерживали аж шестеро силовиков.

В Екатеринбурге также протестующих задерживают очень жестко.

В Иркутске полицейские набросились на женщин.

В Хабаровске задержано не менее восьми человек, в том числе за надписи "Нет войне" на одежде, за плакат "Украина, ты права" и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом.

Во Владивостоке полиция забегала за людьми в магазины и жестоко задерживала прохожих.

В Белгороде женщину задержали за то, что она несла в руках желтый тюльпан.

Напомним, в городах Украины тысячи людей вышли против российских оккупантов.

Война в Украине 13 марта

В Украине 13 марта будет действовать несколько гуманитарных коридоров — подробности рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также эвакуацию украинцев продолжает "Укрзализныця".

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области, говорят данные британской разведки.

В Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Это уже второе похищение мэра в Запорожской области. 11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом.

Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Он находится в 25 км от границы с Польшей.

В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов. У российских военных нет возможности дозаправиться.

По материалам: Сегодня