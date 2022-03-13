Дуда предсказал реакцию НАТО, если Путин ударит химическим оружием в Украине

Президент Польши опасается, что РФ применит оружие массового поражения

Анджей Дуда, Владимир Путин / Фото: Reuters, kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения. Об этом сообщает The Guardian.

Он считает, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в «очень сложной ситуации».

«На самом деле политически он уже проиграл свою войну, а внутренне он ее не выигрывает», — добавил он.

Дуда отметил, что если Путин применит оружие массового уничтожения, это изменит правила игры.

Далее по теме

По посольству США в Ираке выпустили ракеты (видео)

Сегодня, 01:27

Трамп рассказал о неизбежности Третьей мировой войны

Сегодня, 04:50

Столтенберг озвучил послание Путину по Украине

Сегодня, 14:10

«Наверняка НАТО придется сесть за этот стол и действительно серьезно подумать о том, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы или нашего региона, но и для всего мира», — сказал президент Польши.

Война в Украине 13 марта

В Украине 13 марта будет действовать несколько гуманитарных коридоров — подробности рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также эвакуацию украинцев продолжает "Укрзализныця".

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области, говорят данные британской разведки.

В Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Это уже второе похищение мэра в Запорожской области. 11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом.

Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Он находится в 25 км от границы с Польшей.

В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов. У российских военных нет возможности дозаправиться.

По материалам: Сегодня