Яичная атака: пророссийский кандидат в президенты Франции почувствовал себя Януковичем

Эрик Земмур выступает за снятия санкций с России

Прилетело, откуда не ждали… Эрик Земмур выдержал атаку / Коллаж "Сегодня"

Во Франции повторилась история 2007 года, когда в кандидата в президенты Украины Виктора Янковича активисты бросили яйцо и политик с перепугу упал на землю. Теперь яйцо полетело в сторону кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, которому в итоге пришлось вытирать желток со лба.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Яичная атака

Сообщается, что на крайне правого политика и политического журналиста Эрика Земмура напали с яйцом, когда он выходил из машины во время предвыборной кампании в Муассаке на юго-западе Франции. Некий мужчина просто разбил яйцо о голову Земмура.

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Полиция задержала и установила имя нападавшего, а также его мотивы. Оказалось, таким образом мужчина выступал против программы кандидата в президенты Франции по отказу от обязательного обучения детей с ограниченными возможностями в обычных школах. Земмур выступает за отправку таких детей в спецучреждения. Нападавший является отцом такого ребенка.

Что известно про кандидата

Земмур пошел в большую политику недавно – лишь в ноябре он заявил о президентских амбициях.

Также он известен своей позицией по отмене санкций против России и против принятия беженцев из Украины.

Президентские выборы во Франции пройдут в два этапа – 10 и 24 апреля. На данный момент для участия зарегистрировано 12 кандидатов, включая действующего президента Эммануэля Макрона.

По материалам: Сегодня