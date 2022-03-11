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Крупнейший банк США сворачивает свою деятельность в России

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Бизнес идет с российского рынка

Крупнейший банк США сворачивает свою деятельность в России

Банк JPMorgan уходит из РФ/Фото: REUTERS/Mike Segar, коллаж: "Сегодня"

Крупнейший банк США JPMorgan сворачивает свою деятельностьв России, а также завершает уже существующие обязательства в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

В банке заявили, что "в соответствии с директивами правительств всего мира мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в России".

Крупнейший банк США сворачивает свою деятельность в России

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Крупнейший банк США сворачивает свою деятельность в России

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Прямое влияние американского банка JPMorgan на РФ невелико. Страна не входит в 20 компаний с наибольшими рисками за пределами США.

"Текущая деятельность ограничена, в частности, к помощи клиентам в решении и закрытии уже существующих обязательств; управлении рисками, связанными с Россией; роли хранителя для наших клиентов", – говорится в заявлении JPMorgan.

JPMorgan стал вторым гигантом из Уолл-Стрит, который объявил о выходе с российского рынка. Банк является самым крупным в США по активам.

Дефолт в РФ теперь не маловероятен

Международный валютный фонд больше не считает российский дефолт"маловероятным событием". Экономика РФ падает и дальше.

В МВФ прогнозируют "глубокую рецессию" российской экономики в результате войны и введенные разными странами санкции.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что чем больше продлится российская война против Украины, тем продолжительнее будет режим санкций и более значимым будет влияние на ее экономику.

Она добавила, что МВФ в операционном плане сейчас никак не взаимодействует с РФ, а московский офис не работает.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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