Совет ЕС одобрил санкции против еще 160 человек, близких к Путину

Мир продолжает вводить санкции против страны-агрессора

ЕС ввел дополнительные санкции против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Совет Европейского Союза одобрил санкции против еще 160 человек, связанных с режимом президента РФ Владимира Путина, из-за войны России против Украины.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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По словам главного дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля, в санкционный список включили ключевых лиц и членов семей лиц, играющих значительную экономическую роль в поддержании режима Путина, а также финансовую выгоду от действующей системы.

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"По этим лицам применяется заморозка активов и запрет на поездки. Наш сигнал четкий: те, кто устраивают войну против Украины, дорого платят за свои действия", — сказал Боррель.

В санкционный список вошли 14 олигархов и представителей крупного бизнеса из ключевых для России сфер экономики, дающих значительные поступления в бюджет РФ. В частности, это президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, Андрей Мельниченко, имеющий активы в крупнейшей компании-экспортере угля "СУЭК" и производителе удобрений "ЕвроХим", Дмитрий Пумпянский (ТМК, "Синара") и члены семьи, Дмитрий Мазепин и сын ("Уралхим"), руководитель "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, Владимир Кириенко (руководитель VK, уже под санкциями США), Александр Винокуров (президент Marathon Group, крупнейшего акционера ритейлера "Магнит"), Андрей Гурьев ("Фосагро") Дмитрий Конов ("СИБУР"), Сергей Куликов ("Роснано").

Также это 146 членов Совета Федерации, согласовавших решение правительства о "дружбе и взаимопомощи" с ОРДЛО.

Сейчас под санкции ЕС попали 862 физических лица и 53 юридических лица.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

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По материалам: Сегодня