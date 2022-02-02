Суд отклонил ходатайство Брейвика об условно-досрочном освобождении

Суд округа Телемарк на юге Норвегии единогласно отклонил запрос. Андерс Брейвик подал туда ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы. Обоснование, опубликованное во вторник, подчеркнуло высокий риск того, что этот массовый убийца совершит новые акты насилия.

«Сегодня у него такая же идеологическая отправная точка для своих действий, как и в 2011 году (когда произошло нападение). Его словесные заверения и слова чести мало что стоят. Похоже, ему не хватает сочувствия и сострадания к жертвам», — написали судья Даг Бьервик. Он также добавил, что Брейвик «не готов идти навстречу публике», пишет Первая Лента.

Как заявил журналистам адвокат Ойстейн Сторрвик, «Брейвик выразил желание обжаловать решение суда». Согласно норвежскому законодательству, апелляционный суд может не принять дело к рассмотрению.

Адвокат сообщил, что он и клиент работают над последующим расследованием предполагаемого нарушения прав человека в связи с условиями, в которых заключенный содержится в тюрьме. Ранее иск Брейвика к норвежскому государству по этому делу закончился его отказом.

Ранее мы сообщали, Нидерланды подали в суд на Россию за то, что она сбила пассажирский самолет и убила почти 300 человек.